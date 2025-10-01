اعلان صادر عن سفارة جمهورية العراق في عمان

10:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة جمهورية العراق في عمان، عن فتح باب التقديم لبرنامج "ادرس في العراق" للعام الدراسي 2025 – 2026، المخصص للطلبة الأردنيين من خريجي الثانوية العامة.





وأوضحت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، أن التقديم مستمر حتى الثلاثاء المقبل، من خلال مراجعة مقر الملحقية الثقافية العراقية في عمان.



وبينت أن الوثائق المطلوبة للتقديم تشمل نسخة من الوثائق الدراسية، إضافة إلى نسخة من جواز السفر النافذ للطالب، مشيرة إلى أن استلام الاستمارات سيكون من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.