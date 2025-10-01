اعلان صادر عن سفارة جمهورية العراق في عمان

وأوضحت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، أن التقديم مستمر حتى الثلاثاء المقبل، من خلال مراجعة مقر الملحقية الثقافية العراقية في عمان.
وبينت أن الوثائق المطلوبة للتقديم تشمل نسخة من الوثائق الدراسية، إضافة إلى نسخة من جواز السفر النافذ للطالب، مشيرة إلى أن استلام الاستمارات سيكون من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية
-
ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها
-
نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الغذاء والدواء تطلق حملات رقابية وتوعوية استعدادًا لموسم زيت الزيتون
-
إتفاقية تعاون أردنية مغربية لإنشاء أول معهد تدريب مهني متميز في عمان
-
الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات