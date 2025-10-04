وفاة فنان عراقي مشهور - صورة

الطائي من مواليد 1965، حاصل على دبلوم إدارة ومحاسبة وبكالوريوس فنون مسرحية، ودرّس في معهد الفنون الجميلة. بدأ مسيرته الفنية عام 1990 بمشاركته في مهرجان الشباب، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية والتلفزيونية.
قدّم خلال مسيرته مئات الأعمال، وكان عضواً في نقابة الفنانين والفرقة الوطنية للتمثيل، ومثّل العراق في محافل دولية، تاركاً أثراً واضحاً في المشهد الثقافي العراقي.
