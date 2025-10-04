السبت 2025-10-04 12:13 م
 

وفاة فنان عراقي مشهور - صورة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الجمعة، الفنان إياد الطائي الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاماً بعد صراع قصير مع المرض. وأكدت النقابة أن الساحة الفنية خسرت أحد أبرز وجوهها في المسرح والتلفزيون.

الطائي من مواليد 1965، حاصل على دبلوم إدارة ومحاسبة وبكالوريوس فنون مسرحية، ودرّس في معهد الفنون الجميلة. بدأ مسيرته الفنية عام 1990 بمشاركته في مهرجان الشباب، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية والتلفزيونية.


قدّم خلال مسيرته مئات الأعمال، وكان عضواً في نقابة الفنانين والفرقة الوطنية للتمثيل، ومثّل العراق في محافل دولية، تاركاً أثراً واضحاً في المشهد الثقافي العراقي.

 


