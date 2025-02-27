اعلان هام من ادارة السير اليوم والايام المقبلة

واضافت : "لذا نأمل منكم الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مراكز التسوق والتجمعات التجارية، والحذر عند عبور الطريق ، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان" .
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