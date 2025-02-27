اعلان هام من ادارة السير اليوم والايام المقبلة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية في منشور عبر فيسبوك ان عطلة نهاية الأسبوع تتزامن مع استعدادات الأخوة المواطنين للتجهيز لشهر رمضان المبارك ، الأمر الذي سيشكل كثافة مرورية أكثر من المعتاد في مختلف طرق العاصمة عمان ومحافظات المملكة .

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