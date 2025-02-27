 
الخميس 2025-02-27 05:06 م
 

اعلان هام من ادارة السير اليوم والايام المقبلة

إدارة السير
ادارة السير المركزية
الخميس، 27-02-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-  قالت ادارة السير المركزية في منشور عبر فيسبوك ان عطلة نهاية الأسبوع  تتزامن مع استعدادات الأخوة المواطنين للتجهيز لشهر رمضان المبارك ، الأمر الذي سيشكل كثافة مرورية أكثر من المعتاد في مختلف طرق العاصمة عمان ومحافظات المملكة .

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‎ واضافت : "لذا نأمل منكم الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مراكز التسوق والتجمعات التجارية، والحذر عند عبور الطريق ، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان" . 

 
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