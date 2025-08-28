افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية التعاون في المحافظة.

وحضر افتتاح المقر، مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، ومدير التعاون عاصم الكوري، ورئيس لجنة محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، وعدد من ممثلي التعاونيات.



وأكد أبو قاعود، أن التعاونيات تمثل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، مشددا على أهمية تسخير جهود الجمعيات لخدمة المصلحة العامة وتوفير فرص العمل ومساعدة المحتاجين بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.