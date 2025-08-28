الخميس 2025-08-28 05:00 م
 

افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء

الزرقاء
الزرقاء
 
الخميس، 28-08-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   افتتح محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية التعاون في المحافظة.

اضافة اعلان


وحضر افتتاح المقر، مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، ومدير التعاون عاصم الكوري، ورئيس لجنة محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، وعدد من ممثلي التعاونيات.


وأكد أبو قاعود، أن التعاونيات تمثل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، مشددا على أهمية تسخير جهود الجمعيات لخدمة المصلحة العامة وتوفير فرص العمل ومساعدة المحتاجين بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.


وبين أن المحافظة ستشكل لجنة مختصة للوقوف على واقع الجمعيات وتقييم أعمالها سنويا، مع التنسيب بحل الجمعيات غير الفاعلة وتكريم أفضل عشر جمعيات في احتفال رسمي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح بخصوص خدمة " كليك" الجديدة

545

فيديو منوع هكذا يتم قطف التوت البري يدويا

للاللاللا

فيديو منوع شاب يفاجئ صديقه النائم بمقلب غير متوقع!

ىىى

فيديو منوع من أكثر العقارب خطورة وسمية في العالم

لرلل

فيديو منوع الفيل يودّع راعيه الذي يرقد في المستشفى

الزرقاء

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة