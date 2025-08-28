افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء

وحضر افتتاح المقر، مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، ومدير التعاون عاصم الكوري، ورئيس لجنة محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، وعدد من ممثلي التعاونيات.
وأكد أبو قاعود، أن التعاونيات تمثل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، مشددا على أهمية تسخير جهود الجمعيات لخدمة المصلحة العامة وتوفير فرص العمل ومساعدة المحتاجين بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وبين أن المحافظة ستشكل لجنة مختصة للوقوف على واقع الجمعيات وتقييم أعمالها سنويا، مع التنسيب بحل الجمعيات غير الفاعلة وتكريم أفضل عشر جمعيات في احتفال رسمي.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة
-
43 محاميا يؤدون اليمين القانونية
-
العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة
-
هام من الضمان الاجتماعي الى أصحاب الرواتب التقاعدية والاعتلال الموقوفة
-
سلطة المياه تضبط اعتداءات في اربد
-
التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من التعامل مع جهات غير مرخصة
-
غرامة تصل إلى 20 ألف دينار لمخالفي إدخال أسماك غير أصيلة للبرك الطبيعية
-
وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن