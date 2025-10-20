الثلاثاء 2025-10-21 12:16 ص
 

حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الإثنين، 20-10-2025 11:10 م
أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي لديه سياسة ممنهجة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار.


وأوضح قاسم في تصريحات صحفية يوم الإثنين، أن الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.

وقال: "نعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة في تسليم الجثامين بسبب الدمار الكبير وركام الأنقاض.

وشدد على أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم.

وأضاف الناطق باسم الحركة أن من بين الصعوبات التي يواجهونها في تسليم جثامين الأسرى، هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، مؤكدا أنهم أوضحوا ذلك للوسطاء.

وأشار إلى أن حماس تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية، مفيدا بوجود تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها.

ولفت حازم قاسم إلى أنه على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على تل أبيب لضمان تنفيذ التزاماتها، مشددا على أن إسرائيل تستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى.

كما أكد في تصريحاته على أن إسرائيل لم تتخل عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

