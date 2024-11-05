افتتاح جناح الضيافة والفندقة في مدرسة النزهة الثانوية

وبين الطباع الذي افتتح الجناح مندوبا عن وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وأعضاء مجلس الوقف التعليمي، ومدير التربية والتعليم للواء ماركا سحر الوريكات، وعائلة المرحوم محمد حمدان، أن الوقفية تترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتجسد المسؤولية المجتمعية والتكافل الديني والاجتماعي في دعم التعليم من خلال ما يقدمه الواقفون من تبرعات عينية ونقدية.
وأضاف أن الوقف التعليمي يأتي لخدمة العملية التعليمية، داعيًا المقتدرين إلى المساهمة في التبرع للوقف التعليمي، ومساندة وزارة التربية والتعليم في سد جانب من احتياجاتها، وخدمة الطلبة في المناطق كافة.
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