افتتاح جناح الضيافة والفندقة في مدرسة النزهة الثانوية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس مجلس الوقف التعليمي حمدي الطباع، جناح الضيافة والفندقة/ السياحة والسفر، في مدرسة النزهة الثانوية المهنية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا، والذي تم إنشاؤه بتبرع كريم من ورثة المرحوم الدكتور محمد حمدان.

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وبين الطباع الذي افتتح الجناح مندوبا عن وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وأعضاء مجلس الوقف التعليمي، ومدير التربية والتعليم للواء ماركا سحر الوريكات، وعائلة المرحوم محمد حمدان، أن الوقفية تترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتجسد المسؤولية المجتمعية والتكافل الديني والاجتماعي في دعم التعليم من خلال ما يقدمه الواقفون من تبرعات عينية ونقدية.