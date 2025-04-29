الثلاثاء 2025-04-29 05:43 م
 

افتتاح "غابة المناطق الحرة" في العالوك

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مساعد الأمين العام للحراج والمراعي والحصاد المائي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاة، غابة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية "غابة المناطق الحرة" في منطقة العالوك بمحافظة الزرقاء، ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية.

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وتضم الغابة ما يقارب 2500 شجرة حرجية متنوعة تمت زراعتها على مساحة 10 آلاف متر مربع، لتشكل رئة خضراء جديدة تسهم في تحسين البيئة المحلية وتوفير متنفس طبيعي لسكان المنطقة.


وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، المهندس صخر العجلوني، أن إنشاء الغابة يأتي في إطار التزام المجموعة بدورها في خدمة المجتمع والبيئة، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.

 
gnews

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