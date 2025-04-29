افتتاح "غابة المناطق الحرة" في العالوك

وتضم الغابة ما يقارب 2500 شجرة حرجية متنوعة تمت زراعتها على مساحة 10 آلاف متر مربع، لتشكل رئة خضراء جديدة تسهم في تحسين البيئة المحلية وتوفير متنفس طبيعي لسكان المنطقة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، المهندس صخر العجلوني، أن إنشاء الغابة يأتي في إطار التزام المجموعة بدورها في خدمة المجتمع والبيئة، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
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