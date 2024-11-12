 
الثلاثاء 2024-11-12 05:28 م
 

افتتاح غرفة القيادة والسيطرة في المنطقة العسكرية الشمالية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 12-11-2024 04:15 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، غرفة القيادة والسيطرة في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، بحضور قائد المنطقة.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول آلية عمل غرفة القيادة والسيطرة والواجبات المناطة بها، والتي تتضمن إدامة تمرير المعلومات العملياتية بين وحدات وتشكيلات المنطقة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المختلفة ضمن منطقة المسؤولية لمراقبة الحدود ومتابعة أجهزة المراقبة، بشكل يسهم في تعزيز منظومة العمل الميداني.


ويأتي إنشاء غرفة القيادة وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية وتزويدها بالأجهزة الحديثة، لتعزيز أداء عمل المنطقة ورفع كفاءتها ضمن خطط التطوير التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج.


حضر الافتتاح عدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة العسكرية الشمالية .

 
gnews

أحدث الأخبار

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يلتقي رؤساء فروع النقابات المهنية

المهندس فتحي الجغبير ومحافظ مدينة سييرو الإسبانية

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين غرفتي صناعة عمان والأردن و"سييرو" الإسبانية

بحضور سمو الأميرة ريم علي

أخبار محلية ندوة بعنوان إسهامات المرأة العربية في الإرث الثقافي والأدب

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يفتتح مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تواصل لقاءاتها مع الأحزاب لتقييم العملية الانتخابية

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تدميرية على ضاحية بيروت الجنوبية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية افتتاح غرفة القيادة والسيطرة في المنطقة العسكرية الشمالية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع



 


الأكثر مشاهدة