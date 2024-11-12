افتتاح غرفة القيادة والسيطرة في المنطقة العسكرية الشمالية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، غرفة القيادة والسيطرة في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، بحضور قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول آلية عمل غرفة القيادة والسيطرة والواجبات المناطة بها، والتي تتضمن إدامة تمرير المعلومات العملياتية بين وحدات وتشكيلات المنطقة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المختلفة ضمن منطقة المسؤولية لمراقبة الحدود ومتابعة أجهزة المراقبة، بشكل يسهم في تعزيز منظومة العمل الميداني.



ويأتي إنشاء غرفة القيادة وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية وتزويدها بالأجهزة الحديثة، لتعزيز أداء عمل المنطقة ورفع كفاءتها ضمن خطط التطوير التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج.