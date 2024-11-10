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افتتاح فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني في الكورة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 10-11-2024 08:01 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير التربية والتعليم للواء الكورة، أسعد الشرع، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني BTEC في مدرسة كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات، بهدف توعية وتثقيف مديري المدارس والمرشدين والطلبة وأولياء أمورهم حول مسار التعليم المهني والتقني.

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وقال الشرع، إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في التوجه نحو التعليم المهني، تهدف إلى رفد سوق العمل بالكفاءات المدربة والمؤهلة من خلال التحاق الطلبة بالتخصصات المهنية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأهمية الالتحاق بالتعليم المهني.


وقدم مدير الشؤون الإدارية والمالية المهندس علي المومني، شرحًا حول التعليم المهني والتقني والمسارات المتاحة في المدارس، وآلية التقييم، وأهم التخصصات الجامعية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب.

 
gnews

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