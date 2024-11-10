افتتاح فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني في الكورة

وقال الشرع، إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في التوجه نحو التعليم المهني، تهدف إلى رفد سوق العمل بالكفاءات المدربة والمؤهلة من خلال التحاق الطلبة بالتخصصات المهنية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأهمية الالتحاق بالتعليم المهني.
وقدم مدير الشؤون الإدارية والمالية المهندس علي المومني، شرحًا حول التعليم المهني والتقني والمسارات المتاحة في المدارس، وآلية التقييم، وأهم التخصصات الجامعية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب.
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