افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش

وأكدت نقيب أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر التي رعت افتتاح المؤتمر، أن هذا الحدث العلمي يشكل محطة معرفية مهمة ضمن سلسلة النشاطات المكثفة التي تقيمها النقابة في مختلف محافظات المملكة بهدف تعزيز التفاعل العلمي بين أعضاء الهيئة العامة وتحديث معارفهم المهنية.
وثمنت الأسمر جهود جميع اللجان في النقابة، بما فيها اللجنة العلمية، هيئة التجميل اللاجراحي، هيئة زراعة الأسنان لجنة الأطباء الجدد، مجالس الفروع، وجمعيات الاختصاص في دعم الملف العلمي للنقابة وتنظيم الفعاليات المتخصصة.
وبينت الأسمر، أهمية اليوم العلمي في تمكين الأطباء من تحصيل أكبر عدد من ساعات التعليم الطبي المستمر قبل بداية عام 2026 وأن النقابة أنجزت المرحلة الأولى من مشروعها الاستثماري بنجاح وسيتم عقد اجتماع للهيئة العامة قريبا، داعية للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل النقابة على الصعيد المهني والمالي والتأمين الصحي، مشيرة إلى أن جميع التعديلات المقترحة تتم دراستها بعناية وبالتشاركية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبما يخدم مصلحة أطباء الأسنان.
ولفت رئيس مجلس فرع النقابة في جرش الدكتور محمد القادري، إلى أن عقد هذا اليوم العلمي يجسد التزام المجلس المتواصل برفع مستوى الكفاءة المهنية لأطباء الأسنان في المحافظة وتعزيز قدرتهم على مواكبة المستجدات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وبين، أن الفرع يهدف من خلال هذا الملتقى إلى توفير منصة علمية تفاعلية تجمع الخبرات المحلية وتعرض أحدث التقنيات والممارسات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وفتح آفاق جديدة للتطوير المستمر والتعلم القائم على الأدلة.
وقال، ان هذا اليوم العلمي يأتي في إطار حرص مجلس فرع جرش على تطوير الممارسة المهنية لأطباء الأسنان ومواكبة التطورات العلمية المتسارعة في القطاع.
وتضمن البرنامج العلمي خمس محاضرات متخصصة قدمها نخبة من المحاضرين في مختلف اختصاصات طب الأسنان تناولت أحدث المستجدات الطبية والتكنولوجية في هذا المجال فيما تم احتساب 4 ساعات تعليم طبي مستمر للمشاركين.
واشتملت الفعاليات على تنظيم دورات تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي وضبط العدوى عقدت في المركز التدريبي لمجمع النقابات المهنية في جرش بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز مهاراتهم العملية.
-
أخبار متعلقة
-
كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال
-
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب
-
الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع
-
بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب
-
فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة
-
الملك يؤكد للرئيس الإندونيسي أهمية السلام في الشرق الأوسط
-
بلدية كفرنجة تفعل غرفة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية
-
الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة ينظم يومًا طبيًا مجانيًا