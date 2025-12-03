الطاقة والمعادن: اللون الأزرق في الكاز أداة رقابية متقدمة لكشف أي حالات خلط

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إضافة مادة لونية كاشفة إلى الكاز مما يؤدي إلى تحوله للون الأزرق. وأكدّت الهيئة أن المادة اللونية الكاشفة لا تؤثر إطلاقًا على جودة الكاز أو كفاءته التشغيلية ولا يترتب عليها أي تغيّر في مواصفاته الفنية وسلامة استخدامه، مبينة أن تطبيق هذه الإضافة خضعت لدراسات فنية متخصصة وطُبقت ضمن نسب محددة دقيقة تضمن توافقها الكامل مع القواعد الفنية والمواصفة القياسية المعتمدة لمادة الكاز، وبالتعاون الفني مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

اضافة اعلان



وأوضحت الهيئة أن استخدام المادة اللونية الكاشفة يوفّر أداة فورية للفرق الرقابية تمكّنها من كشف أي محاولات للخلط أو التلاعب، بما في ذلك الخلط بالماء أو السولار والديزل، إلى جانب إتاحة مؤشر بصري يساعد المستهلك في بعض الحالات على ملاحظة أي تغير غير طبيعي في مادة الكاز. ويأتي هذا التطوير في سياق إجراءات مستمرة لتعزيز أدوات الرقابة ورفع جاهزية المنظومة الفنية لضمان سلامة المشتقات البترولية في جميع مراحل تداولها وحماية المستهلك.