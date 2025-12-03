لتجربة سلسة وجذابة.. أبل تحل مشكلة استنزاف Liquid Glass للبطارية

تحسين الرسوم المتحركة: عرض الإطارات أصبح أكثر كفاءة، مع تقليل التحديث غير الضروري عند عدم استخدام الشاشة.
إدارة الموارد: تعمل تأثيرات Liquid Glass فقط عند الحاجة، مثل فتح القفل أو التفاعل مع التطبيقات، لتخفيف الحمل على المعالج ووحدة الرسوميات.
تعديل الخلفيات الديناميكية: تقلل التأثيرات البصرية تلقائيًا عند انخفاض البطارية أو في الإضاءة المنخفضة، مع الحفاظ على المظهر الجمالي.
إدارة المهام الخلفية: التأثيرات تعمل فقط عند تفاعل المستخدم المباشر، ما يحافظ على عمر البطارية لفترة أطول.
تحسينات برمجية: تقليل استدعاءات المعالج والذاكرة مع الحفاظ على سلاسة المظهر الانسيابي.
التحديث يضمن تجربة بصرية متقدمة مع استهلاك أقل للطاقة على أجهزة iOS.
