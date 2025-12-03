الأربعاء 2025-12-03 05:01 م

لتجربة سلسة وجذابة.. أبل تحل مشكلة استنزاف Liquid Glass للبطارية

الوكيل الإخباري-   ميزة Liquid Glass تمنح أجهزة iPhone وiPad مظهرًا جذابًا بشفافية ديناميكية ورسوم متحركة سلسة، لكنها كانت تستهلك البطارية بسرعة. مع تحديث iOS 26.2، أدخلت أبل تحسينات لتقليل استنزاف الطاقة دون المساس بتجربة المستخدم:

تحسين الرسوم المتحركة: عرض الإطارات أصبح أكثر كفاءة، مع تقليل التحديث غير الضروري عند عدم استخدام الشاشة.
إدارة الموارد: تعمل تأثيرات Liquid Glass فقط عند الحاجة، مثل فتح القفل أو التفاعل مع التطبيقات، لتخفيف الحمل على المعالج ووحدة الرسوميات.
تعديل الخلفيات الديناميكية: تقلل التأثيرات البصرية تلقائيًا عند انخفاض البطارية أو في الإضاءة المنخفضة، مع الحفاظ على المظهر الجمالي.
إدارة المهام الخلفية: التأثيرات تعمل فقط عند تفاعل المستخدم المباشر، ما يحافظ على عمر البطارية لفترة أطول.
تحسينات برمجية: تقليل استدعاءات المعالج والذاكرة مع الحفاظ على سلاسة المظهر الانسيابي.


التحديث يضمن تجربة بصرية متقدمة مع استهلاك أقل للطاقة على أجهزة iOS.

 

