الأربعاء 2025-12-03 05:01 م

بدء بتطبيق نظام الأذان الموحّد في الطفيلة

مئذنة مسجد
مئذنة مسجد
الأربعاء، 03-12-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مديرية أوقاف الطفيلة بتطبيق نظام الأذان الموحد في جميع مساجد محافظة الطفيلة، وذلك من خلال أجهزة بث أرضي وفضائي جرى تركيبها في 240 مسجدا.

وقال مدير الأوقاف، لؤي الذنيبات، إن تطبيق الأذان الموحد يأتي بهدف نقل الأذان بدقة ووضوح، وتوحيد الوقت والصوت في جميع مساجد المحافظة من خلال تعزيز البث الإذاعي الأرضي ببث فضائي على قمر "نايل سات" لضمان جودة البث.


وبين الذنيبات أن الأذان سيبث عبر البث الإذاعي الفضائي على "نايل سات"، إذ جرى ضبط أجهزة الاستقبال في جميع المساجد على الترددات المخصصة لهذا الغرض.

 
 


