الأربعاء 2025-12-03 05:02 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 03-12-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2464 عقدا.

اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3429 نقطة، بارتفاع نسبته 0.09 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.24 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.16 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.14 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات

العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بدوام الصحة لمعالي ارشيدات

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

ة

أخبار محلية قاضي القضاة: توثيق 395 ألف وثيقة شرعية بين عقود زواج وطلاق وإرث

زين تُضيء مبانيها باللون البنفسجي احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار الشركات زين تُضيء مبانيها باللون البنفسجي احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير

أخبار محلية الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير

الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ورئيس أركان القوات الإيطالية.

أخبار محلية الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي



 
 



الأكثر مشاهدة