بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3429 نقطة، بارتفاع نسبته 0.09 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.24 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.16 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.14 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
2262 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء
-
6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
144 مليون دولار صادرات صناعة الزرقاء الشهر الماضي