بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2464 عقدا.

