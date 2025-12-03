غوغل تلتزم بحظر منصات التواصل لمن هم دون 16 في أستراليا

وقالت الشركة إن التشريع "متسرّع" ولا يفهم طريقة استخدام الشباب للمنصة، مؤكدة أن تسجيل خروج الأطفال تلقائيًّا سيحرمهم من ميزات الأمان المدمجة مثل:
الاشتراكات وقوائم التشغيل
الإعجابات
إعدادات الرفاهية مثل تذكيرات النوم وأخذ استراحة
إدارة قنواتهم أو عرضها
القانون يفرض على المنصات منع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي عند عدم الامتثال. وتستثنى من الحظر خدمات مثل YouTube Kids والتعليم والصحة.
