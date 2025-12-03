الأربعاء 2025-12-03 05:01 م

غوغل تلتزم بحظر منصات التواصل لمن هم دون 16 في أستراليا

الأربعاء، 03-12-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل أنها ستلتزم بالقانون الأسترالي الجديد الذي يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بدءًا من 10 ديسمبر، لكنه حذرت من أن هذه القيود ستجعل يوتيوب أقل أمانًا للأطفال.

وقالت الشركة إن التشريع "متسرّع" ولا يفهم طريقة استخدام الشباب للمنصة، مؤكدة أن تسجيل خروج الأطفال تلقائيًّا سيحرمهم من ميزات الأمان المدمجة مثل:
الاشتراكات وقوائم التشغيل
الإعجابات
إعدادات الرفاهية مثل تذكيرات النوم وأخذ استراحة
إدارة قنواتهم أو عرضها


القانون يفرض على المنصات منع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي عند عدم الامتثال. وتستثنى من الحظر خدمات مثل YouTube Kids والتعليم والصحة.

 

 ارم نيوز 

 
 


