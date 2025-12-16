تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها الاغوار والبحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خصوصا فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
