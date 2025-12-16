الثلاثاء 2025-12-16 08:30 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات

الثلاثاء، 16-12-2025 06:55 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، ويحتمل لفترات لقصيرة ان تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ومع ساعات المساء يضعف هطول المطر، ويتشكل الضباب لاسيما في المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها الاغوار والبحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خصوصا فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 3، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 12، وفي البحر الميت 21 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 11 درجة مئوية.

 

 
 


