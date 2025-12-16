الثلاثاء 2025-12-16 08:30 ص

ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 16-12-2025 06:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في قطاع غزة تعمل بالفعل، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها.اضافة اعلان


وأضاف ترامب في المكتب البيضاوي "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إغلاق مؤقت لطريق الكرك - الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات

أخبار محلية إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام طلبة المدارس إلى الساعة العاشرة، نظراً للأحوال الجوية الماطرة. -- (بترا)

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا

وشنت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، في إطار حملة عسكرية أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات من المنطقة. قتل ما لا يقل عن

عربي ودولي الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

عربي ودولي الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

غزة

فلسطين الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة

تعبيرية

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل

تعبيرية

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة