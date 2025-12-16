ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل

06:38 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في قطاع غزة تعمل بالفعل، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها. اضافة اعلان





وأضاف ترامب في المكتب البيضاوي "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".

