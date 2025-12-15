أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الأمير علي قبل لقاء السعودية

10:41 م

الوكيل الإخباري- كشف حارس المنتخب الوطني الأردني يزيد أبو ليلى تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين سمو الأمير علي رئيس اتحاد كرة القدم الأردني، ، خلال اجتماع جمع سموه بلاعبي المنتخب يوم أمس الأحد، وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي التي أُقيمت اليوم وانتهت بفوز النشامى وتأهلهم إلى نهائي بطولة كأس العرب.





وقال أبو ليلى، في تصريحات لقناة الكأس القطرية، إن اللقاء مع سمو الأمير شكّل دافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين، مشيرًا إلى أنه وعد سموه بتحقيق جائزة رجل المباراة للمرة الثانية خلال البطولة، في ظل الثقة الكبيرة التي أولاها سموه لأداء المنتخب وقدرته على المنافسة.



وأضاف أن فوز النشامى على المنتخب السعودي والوصول إلى المباراة النهائية يعكس روح الفريق العالية والإصرار على تحقيق الإنجاز، مؤكدًا أن التركيز سينصبّ الآن على الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم 18 كانون الأول 2025، بهدف مواصلة المشوار الناجح والسعي إلى تحقيق اللقب العربي.

