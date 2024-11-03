"الأراضي والمساحة" : يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

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العموش، أوضح أن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنيستها داخل الأردن.