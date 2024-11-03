"الأراضي والمساحة" : يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

العموش، أوضح أن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنيستها داخل الأردن.
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
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