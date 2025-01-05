الأردنية" وسكاريا التركية توقعان مذكرة تفاهم

ووقع الاتفاقية عن "الأردنية" رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن جامعة سكاريا رئيسها الدكتور حمزة آل، بحضور نائب الرئيس لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور حسن المومني، ومدير وحدة الشؤون الدولية الدكتور سامح الزبيدي، والوفد التركي المرافق.
وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متنوعة تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس، والمشاركة بالندوات العلمية، وتنظيم ورش عمل دولية وبرامج أكاديمية قصيرة المدى، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى تدريب طلبة الدكتوراه وتأهيلهم.
وأشار عبيدات إلى أن المذكرة تأتي في إطار إستراتيجية "الأردنية" لتعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة سكاريا يفتح المجال أمام تبادل معرفي وثقافي يعزز العلاقات بين الأردن وتركيا.
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