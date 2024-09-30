الأردنيون يقرأون 10 ملايين صفحة خلال ماراثون

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الأحد، فعالية "ماراثون القراءة" في كافة مناطق المملكة، تحت شعار "الأردن يقرأ"، بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الثقافي والأدبي.

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وأعلن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية في ختام فعاليات الماراثون، مساء الأحد، أنه تم قراءة (10.059.362) صفحة من كتب متنوعة ومن مختلف الحقول المعرفية، من قبل المشاركين في جميع المناطق التي تم تخصيصها لإقامة فعاليات الماراثون.

وتأتي فعالية "ماراثون القراءة" بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة والذي يصادف في 29 أيلول من كل عام، ويهدف إلى تشجيع القراءة، وإيجاد مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة، ويكرّس دور مكتبة عبد الحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي وجعله جزءًا من حياة روّادها.



وقالت قسيسية: "اليوم، استطعنا تكريس أنشطتنا وفعالياتنا للترويج لفكرة أهمية القراءة الحرة في حياتنا، وكيف يمكن لها رفع مستوى المعرفة والثقافة في المجتمع بأكمله".



وأكدت قسيسية التزام مؤسسة عبد الحميد شومان، برفع نسب القراءة في الأردن، والعمل بكل جد لتحقيق هذا الهدف.



وأضافت "نجاحنا يتحقق حين يصبح الكتاب رفيقا دائما ويوميا لكل طفلة وطفل، ولكل شابة وشاب، وحين يتأكدون من أن القراءة قادرة على بناء القدرات الذاتية، وتطوير الشخصية التي يمكن لها أن تكون حاسمة في مسار حياتهم".



رئيس قسم خدمات المستفيدين للمكتبة العامة وفروعها نزار الحمود، أكد أن المؤسسة تسعى على الدوام لتعزيز أهمية القراءة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المكتبات العامة باتت اليوم مصدرا معرفيا مهما، وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، كما تعد مصدرا مهما لبناء الذات، والتزود بمعارف العصر الجديد.



وبين الحمود أن مكتبة "شومان"، عملت على توفير الأجواء المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة لتنفيذ مثل تلك الفعاليات عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات، وتجهيزات لوجستية، وخدمات تكنولوجية، وأنترنت.



كما نوه إلى أن المؤسسة سعت إلى نشر رسالة الماراثون عبر مختلف الوسائل المتاحة ومنها (استديو الماراثون) الذي استضاف العديد من الأدباء والمثقفين ورواد المكتبة للحديث حول أهمية القراءة ودورها في بناء الإنسان وشخصيته، وتنمية وتطور الشعوب، مشيرا إلى أن الماراثون تضمن العديد من البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفعالية.



وأوضح الحمود أن فعالية الماراثون هذا العام جاءت بالتعاون والتشارك مع وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى العديد من الجهات المعنية بالشأن الثقافي والأدبي.



واستحدثت مكتبة عبد الحميد شومان العديد من برامج المعرفة التفاعلية في إطار سعيها الدائم لتقديم المعرفة بطرق جديدة وحرصها على توفير أدوات المعرفة المختلفة، منها برنامج "ماراثون القراءة"، وهو فعالية ثقافية بدأت في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة جماعية تفاعلية، حيث يقرأ فيه مجموعة من الروّاد، خلال ساعات معينة، عددا محددا من صفحات الكتب.