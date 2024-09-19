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الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة

قافلة من الشاحنات تحمل مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة
قافلة من الشاحنات تحمل مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة
الخميس، 19-09-2024 09:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس، أنها ترسل بين 120 - 140 شاحنة تحمل مساعدات أسبوعيا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى سعي لرفع هذا العدد في ظل اقتراب فصل الشتاء.

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وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي : "متوسط من 120 – 140 شاحنة أسبوعيا نرسل من شاحنات المساعدات" لكن "العمل جار على رفع هذا العدد ليلبي الاحتياج في ظل اقتراب فترة صعبة وهي الشتاء والحاجة متزايدة لملابس شتوية وخيم وكرافانات ...".

 
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