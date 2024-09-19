الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس، أنها ترسل بين 120 - 140 شاحنة تحمل مساعدات أسبوعيا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى سعي لرفع هذا العدد في ظل اقتراب فصل الشتاء.

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