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الأردن: ادعاءات إسرائيلية كاذبة.. وسنتصدى لتهجير الفلسطينيين

من المصدر
من المصدر
الأحد، 01-09-2024 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن ‏كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب.

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وأضاف عبر منصة اكس أننا نرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.


وقال إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.


وزاد أننا ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة.


وقال "سنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

 
gnews

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