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الأردن والنرويج يؤكدان ضرورة إتمام صفقة تبادل تفضي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الجمعة، 13-09-2024 12:40 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيده في مدريد الجمعة، على هامش الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين" والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.اضافة اعلان


وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وأكد الصفدي وإيده ضرورة إتمام صفقة تبادل، تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.
 
gnews

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