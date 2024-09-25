 
الأربعاء 2024-09-25 11:16 ص
 
 

الأردن ومصر والعراق: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الأربعاء، 25-09-2024 09:45 ص

الوكيل الإخباري- اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.

وتناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

اضافة اعلان

 

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة احذر.. تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

صواريخ حزب الله

عربي ودولي دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال

الملكة رانيا خلال اللقاء | من المصدر

أخبار محلية الملكة: غزة تحطم كل الأرقام القياسية

ارشيفية

أخبار محلية وزارة المياه : سدودنا جاهزة وآمنة لاستقبال موسمنا المطري

وزيرة التخطيط زينة طوقان

أخبار محلية الأردن يشارك في قمة المستقبل

لبنانيون يفرون بالآلاف | من المصدر

أخبار محلية نصف مليون نازح في لبنان حتى الآن

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



 


الأكثر مشاهدة