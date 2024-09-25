الأردن ومصر والعراق: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة

الوكيل الإخباري- اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.



وتناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

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