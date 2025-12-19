المركزي الروسي يباشر مقاضاة البنوك الأوروبية

وأكد المركزي الروسي في بيان نشره أمس الخميس أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلانات الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى "يوروكلير".
وحدد المركزي الروسي إطار مطالبته القانونية، مشيرا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله.
وستشمل الدعوى قيمة الأصول التي تم حجزها والأرباح الضائعة.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ
-
"المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة
-
الدولار يحافظ على مكاسبه وسط ترقب قرارات بنوك مركزية
-
ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا
-
البرازيل تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي
-
سوريا.. إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة بهذا الموعد
-
ارتفاع أسعار النفط بعد تصعيد ترامب ضد فنزويلا