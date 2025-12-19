الجمعة 2025-12-19 01:59 ص

المركزي الروسي يباشر مقاضاة البنوك الأوروبية

الجمعة، 19-12-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي شروعه في مقاضاة البنوك الأوروبية أمام القضاء الروسي ردا على محاولات بروكسل التصرف بالأصول الروسية المجمدة، على أن يتاح للجانب الروسي مصادرة الأصول الغربية لديه.

وأكد المركزي الروسي في بيان نشره أمس الخميس أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلانات الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى "يوروكلير".

وحدد المركزي الروسي إطار مطالبته القانونية، مشيرا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله.


وستشمل الدعوى قيمة الأصول التي تم حجزها والأرباح الضائعة.

 

RT

 
 


