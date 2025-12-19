مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا

وأوضحت ديكارلو أن الشعب السوري يواصل تمسكه بالسلام والاستقرار، مشيرة إلى التحديات الجسيمة المقبلة رغم إحراز تقدم العام الماضي، شمل إعادة مؤسسات الدولة، وإصدار إعلان دستوري، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية غير مباشرة.
