مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا

12:12 ص

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الوضع في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة رئيسة إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو. اضافة اعلان





وأوضحت ديكارلو أن الشعب السوري يواصل تمسكه بالسلام والاستقرار، مشيرة إلى التحديات الجسيمة المقبلة رغم إحراز تقدم العام الماضي، شمل إعادة مؤسسات الدولة، وإصدار إعلان دستوري، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية غير مباشرة.



