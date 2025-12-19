وقال مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "نوفوستي": "قائد فوج قوات الاقتحام في القوات المسلحة الأوكرانية دعا إلى إرسال جميع المظليين إلى 'قوات الصاعقة' الهجومية".
وأضاف المصدر أن العديد من ألوية قوات الاقتحام والمظليين في القوات المسلحة الأوكرانية تشارك حاليا في تثبيت الجبهة، أي الجلوس في المواقع.
في حين يعتقد فيلاتوف أن هذا يجب أن تقوم به الوحدات الميكانيكية للقوات البرية، ووحدات الدفاع الإقليمي، والحرس الوطني، وفقا لما ذكره ممثل الأجهزة الأمنية.
وتابع المصدر قائلا: "في الأساس، اتهم المظليين بالاختباء في المؤخرة، بينما تُرسل قوات الاقتحام بأعداد كبيرة إلى "مفرمة اللحم" في أكثر اتجاهات العملية العسكرية الخاصة سخونة. هذا هو بالضبط الغرض الذي أنشئوا من أجله".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: السيسي صديقي.. سأكون سعيدا بلقائه
-
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا
-
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء
-
مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا
-
مصر ترد على تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية
-
قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم منذ 6 سنوات بمناسبة اليوم الوطني
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني