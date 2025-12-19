الوكيل الإخباري- دعا قائد فوج الاقتحام الأول المنفصل في القوات المسلحة الأوكرانية الكابتن دميتري فيلاتوف، الملقب بـ"بيرون"، إلى إرسال جميع المظليين الأوكرانيين إلى القوات الهجومية.



وقال مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "نوفوستي": "قائد فوج قوات الاقتحام في القوات المسلحة الأوكرانية دعا إلى إرسال جميع المظليين إلى 'قوات الصاعقة' الهجومية".



وأضاف المصدر أن العديد من ألوية قوات الاقتحام والمظليين في القوات المسلحة الأوكرانية تشارك حاليا في تثبيت الجبهة، أي الجلوس في المواقع.

في حين يعتقد فيلاتوف أن هذا يجب أن تقوم به الوحدات الميكانيكية للقوات البرية، ووحدات الدفاع الإقليمي، والحرس الوطني، وفقا لما ذكره ممثل الأجهزة الأمنية.



وتابع المصدر قائلا: "في الأساس، اتهم المظليين بالاختباء في المؤخرة، بينما تُرسل قوات الاقتحام بأعداد كبيرة إلى "مفرمة اللحم" في أكثر اتجاهات العملية العسكرية الخاصة سخونة. هذا هو بالضبط الغرض الذي أنشئوا من أجله".