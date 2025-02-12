الأردن يترأس الاجتماع الـ 51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط

وقالت عناب، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الذي حضرته المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة بسمة الميمان، ورئيس قطر للسياحة، سعد بن علي الخرجي، "إن مستقبل السياحة في منطقتنا يعتمد على قدرتنا على الابتكار والتعاون، وتعزيز الاستدامة".
وتابعت "نحن مطالبون اليوم بتبني سياسات طموحة تعزز من مكانة الشرق الأوسط كوجهة عالمية رائدة في قطاع السياحة، عبر تطوير منتجات وتجارب سياحية متكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي".
وبينت عناب، أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات لافتة في صناعة السياحة، لا سيما الرياضية منها، ومن أبرزها فعاليات كأس العالم 2022 في قطر، ما أثر على صناعة السياحة في المنطقة، وأظهر أن السياحة والرياضة توأمان متلازمان، قادران على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ولفتت إلى أن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم كان حدثا رياضياً استثنائياً، حيث جمعت العالم في أجواء رياضية رائعة وأثبتت قدرة المنطقة العربية على التفوق والتميز، معربة عن تهانيها للسعودية على فوزها المستحق لتنظيم كأس العالم 2034، وللمغرب على اختيارها لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
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