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الأردن يترافع أمام العدل الدولية بشأن إسرائيل في 30 نيسان

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أرشيفية
 
السبت، 12-04-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري- تعقد محكمة العدل الدولية ابتداءً من الثامن والعشرين من الشهر الحالي جلسات استماع علنية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بتواجد الأمم المتحدة بفلسطين المحتلة.

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وقالت المحكمة إن 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تقعد في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.


وستكون مرافعة الأردن حسب برنامج المرافعات يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان الحالي.


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في كانون الأول الماضي، من العدل الدولية فتوى بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.

 
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