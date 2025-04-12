الأردن يترافع أمام العدل الدولية بشأن إسرائيل في 30 نيسان

الوكيل الإخباري- تعقد محكمة العدل الدولية ابتداءً من الثامن والعشرين من الشهر الحالي جلسات استماع علنية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بتواجد الأمم المتحدة بفلسطين المحتلة.

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وقالت المحكمة إن 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تقعد في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.



وستكون مرافعة الأردن حسب برنامج المرافعات يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان الحالي.