الأردن يدين التفجير الإرهابي في باكستان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد الجوية تدشّن محطتين متطورتين في مادبا والبحر الميت
-
فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية بسبب شهادات مزورة
-
اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية قبيل القمة العربية والإسلامية في السعودية
-
الخرابشة: مشروع قانون الكهرباء يحسن كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها
-
دورية سير تعثر على مبلغ مالي وتعيده إلى صاحبه
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد
-
حزن في السلط بعد وفاة أحمد الزعبي بحادث سير في أمريكا
-
الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية