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الأردن يدين التفجير الإرهابي في باكستان

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وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الأحد، 10-11-2024 10:10 ص
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة قطارات بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

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أخبار محلية الأردن يدين التفجير الإرهابي في باكستان



 


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