الأردن يدين تخصيص حكومة الاحتلال مبالغ مالية لدعم اقتحامات الأقصى

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بأشد العبارات تخصيص وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، ويتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.

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