الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار لوقف العدوان والقتل في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وأضاف المومني عبر حسابه على منصة "اكس"، الخميس، " نستذكر بشرف وعز ما قام به الأردن من وقفه تاريخيّة اخوية عروبية شامخة مع الشعب الفلسطيني، كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عنهم وعن قضيتهم العادلة".



وأوضح، "سخرنا أدواتنا السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني، ووظف جلالة الملك عبد الله الثاني مكانته واتصالاته الدولية لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وكانت لجهود جلالته الدور الرئيس في إعادة صياغة موقف الرأي العام العالمي تجاه العدوان على غزة".



وأكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت بدور عظيم مشرف، و"كنا في الأردن اول من كسر الحصار واوصل المساعدات الإغاثية والخدمات الطبية والمستشفيات لغزة والضفة الغربية"، مضيفا "سلاح الجو والهيئة الخيرية الهاشمية الذين أرسلوا المساعدات للشعب الأعزل تحت القصف شهادة على وقفة الأردن التاريخية التي لن تمحى من تاريخ البشرية، واليوم الاستمرار بإرسال اكبر قافلة مساعدات لغزة".



وأشار إلى أن وقفة الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني تقول الكثير عن عظمة الأردن والأردنيين الذين قاد ملكهم بنفسه - في منطقة حرب مخاطرا بحياته ومن على متن طائرة سلاح الجو - إيصال المساعدات للأهل في غزة، مشيرا "نؤكد على وجوب عودة النازحين لشمال القطاع وبدء الخطوات لإعادة الإعمار لتثبيت الشعب الفلسطيني على ارضه".



وبين أن السلام لن يتحقق قبل احقاق الحق وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي بتقرير المصير كباقي شعوب الأرض، وهذا لن يتم إلا بعملية سياسية ذات أفق ينتهي بقيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".