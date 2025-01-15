 
الأربعاء 2025-01-15 11:42 م
 

الأردن يرحب باتفاق وقف اطلاق النار ويدعو لتحرك عاجل لادخال المساعدات

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 15-01-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-    رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان


وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل للاتفاق، وشددت على ضرورة الالتزام الكامل به. 

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة، وعلى ضرورة إطلاق جهد حقيقي لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الصفدي أن الأردن وبتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه للحصول على كامل حقوقه المشروعة لتحقيق السلام العادل. 

وأكد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه لإيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

قطر

عربي ودولي قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

احتفالات في غزة

فلسطين وقف إطلاق النار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق وقف اطلاق النار ويدعو لتحرك عاجل لادخال المساعدات

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لانسحاب شبه كامل من غزة

السيسي

عربي ودولي أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

فلسطين بيان صادر عن حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بايدن

فلسطين بايدن: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

عربي ودولي قطر: تطبيق اتفاق وقف النار اعتباراً من الاحد



 




الأكثر مشاهدة