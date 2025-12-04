بني مصطفى تفتتح حضانتين جديدتين ممولتين من التنمية الاجتماعية في الأزرق

05:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756185 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية في لواء الأزرق، عدداً من المشاريع الممولة من الوزارة، شملت افتتاح حضانتين جديدتين في جمعيتي على قدر أهل العزم والعرفان الخيرية، بما يوفر بيئة آمنة وصحية للأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات، إلى جانب توفير فرص عمل لمقدمات الرعاية. اضافة اعلان





واطلعت بني مصطفى على المواقع المقترحة في اللواء لاستحداث وحدة جديدة للتدخل المبكر، ووجهت المعنيين في الوزارة لدراستها، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة، وتعزيز جهود الوزارة في الدمج والتمكين.



وخلال جولتها، اطّلعت بني مصطفى في جمعية الأزرق للتنمية الاجتماعية على عمل وحدة التدخل المبكر المتنقلة التي تقدم خدمات التربية الخاصة، والتأهيل والتدريب، والعلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، إضافة إلى الإرشاد الأسري والمجتمعي للأطفال من عمر يوم حتى ست سنوات، مؤكدة أهمية التوسع في هذه الخدمات وشمول أكبر عدد من المستفيدين، موجهة المعنيين بتقديم دعم نقدي للجمعية لتطوير خدماتها للمجتمع المحلي.



كما زارت بني مصطفى جمعية سيدات الأزرق الجنوبي للتنمية الاجتماعية، حيث أوعزت بدراسة مقترح مشروع المطبخ الإنتاجي الهادف لتشغيل السيدات وتقديم خدمات للمجتمع المحلي، واطلعت على مشاريعها التنموية.



وفي جمعية على قدر أهل العزم، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية مشروع الحضانة الجديد الممول من الوزارة، وأوعزت بدراسة مشروع زراعي يتعلق بتغليف وتسويق المنتجات الزراعية لتوفير الدعم اللازم له.



كما شملت الجولة افتتاح الحضانة الممولة من الوزارة في جمعية العرفان الخيرية، والبازار الإنتاجي للسيدات المستفيدات من خدمات التدريب في الجمعية، والاطلاع على مرافق الجمعية ومشاريعها، ومن بينها مشروع مكاني، ومشروع المساحات الآمنة والمساعدة النفسية للمنتفعين من مخيم الأزرق.



وفي ختام الجولة، زارت بني مصطففى أسرتين منتفعتين من خدمات الوزارة في لواء الأزرق، واطمأنت على أوضاعهما ووجّهت بدراسة احتياجاتهما وتلبيتها بما يضمن تحسين ظروفهما المعيشية.

تم نسخ الرابط





