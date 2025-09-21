الأردن يرحب باعتراف البرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية

11:13 م

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية البرتغال الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية؛ خطوة تعكس الإجماع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال، ووقف معاناة الفلسطينيين، وتجسيد حقهم غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حلّ الدولتين.







وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لهذا القرار الذي يعزّز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حلّ الدولتين وتثبيت الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على ترابه الوطني.