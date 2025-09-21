الأردن يرحب باعتراف البرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لهذا القرار الذي يعزّز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حلّ الدولتين وتثبيت الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على ترابه الوطني.
