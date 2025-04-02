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الأردن يرحب بالاتفاق الثلاثي بين كل من طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الأربعاء، 02-04-2025 03:58 م
الوكيل الإخباري-   رحب الأردن، الأربعاء، بالاتفاق الثلاثي بين كل من طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية، وتوقيع رؤساء الدول الثلاث على إعلان "خُجند" حول الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، أهمية هذا الاتفاق؛ باعتباره خطوة تاريخيّة تسهم في تكريس الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى، مشدداً على دعم الأردن جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
 
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