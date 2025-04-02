الأردن يرحب بالاتفاق الثلاثي بين كل من طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، أهمية هذا الاتفاق؛ باعتباره خطوة تاريخيّة تسهم في تكريس الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى، مشدداً على دعم الأردن جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
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