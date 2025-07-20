الأردن يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين "الكونغو الديمقراطية" و"نهر الكونغو" برعاية قطرية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الإعلان الذي يُسهم في تعزيز الأمن والسلم في القارة الأفريقية، مُشيرًا إلى دعم الأردن لجميع الجهود الدبلوماسية التي تُسهِم في حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وثمّن السفير القضاة جهود دولة قطر الشقيقة في الوصول لهذا الإعلان، الذي يُعد خطوةً هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو.
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