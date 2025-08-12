الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

وأظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة التي تشهدها المملكة، مما أدى إلى تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد للحمل الكهربائي.
وتشير هذه البيانات إلى أهمية اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين والمؤسسات لتفادي أي ضغوط إضافية على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وجودة عالية.
