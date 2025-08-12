الثلاثاء 2025-08-12 10:33 م
 

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

الثلاثاء، 12-08-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري-  سجل الأردن مساء اليوم الثلاثاء، أعلى حمل كهربائي في تاريخه، حيث بلغ الحمل الأقصى للتيار الكهربائي 4765 ميغاوات عند الساعة الثامنة مساءً تقريباً، وسط ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 38 درجة مئوية.


وأظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة التي تشهدها المملكة، مما أدى إلى تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد للحمل الكهربائي.

وتشير هذه البيانات إلى أهمية اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين والمؤسسات لتفادي أي ضغوط إضافية على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وجودة عالية.


