الأردن يسجل الأربعاء أعلى حمل كهربائي في تاريخه بواقع 4810 ميغاواط

الوكيل الإخباري- سجلت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مساء الأربعاء، ارتفاعا في الحمل الكهربائي؛ ليصل إلى 4810 ميغاواط، في ظل موجة الحر التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان

وبذلك، يسجّل "أقصى حمل" كهربائي في تاريخ الأردن.