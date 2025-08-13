الأربعاء 2025-08-13 08:37 م
 

الأردن يسجل الأربعاء أعلى حمل كهربائي في تاريخه بواقع 4810 ميغاواط

الأربعاء، 13-08-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري- سجلت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مساء الأربعاء، ارتفاعا في الحمل الكهربائي؛ ليصل إلى 4810 ميغاواط، في ظل موجة الحر التي تشهدها المملكة.

وبذلك، يسجّل "أقصى حمل" كهربائي في تاريخ الأردن.


وكانت الشركة قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

 
 
