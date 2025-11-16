الأحد 2025-11-16 11:05 ص
 

الامن العام : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 16-11-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت مديرية الأمن العام عن تعامل كوادرها الفوري مع 48 ألف اتصال طارئ وردت عبر هاتف 911 خلال المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على المملكة.

وصرح مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، بأن أنظمة الطوارئ سجلت ضغطا كبيرا خلال تأثير المنخفض الجوي.

وأكد أن الكوادر "استجابت بشكل فوري لـ (48) ألف اتصال وردت لهاتف الطوارئ 911".


وشدد على أن جميع هذه الاتصالات "تم العامل معها بشكل فوري من قبل كافة وحدات مديرية الأمن العام"، مما يعكس الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة.

 
 
