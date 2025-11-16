الامن العام : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير

وصرح مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، بأن أنظمة الطوارئ سجلت ضغطا كبيرا خلال تأثير المنخفض الجوي.
وأكد أن الكوادر "استجابت بشكل فوري لـ (48) ألف اتصال وردت لهاتف الطوارئ 911".
وشدد على أن جميع هذه الاتصالات "تم العامل معها بشكل فوري من قبل كافة وحدات مديرية الأمن العام"، مما يعكس الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة.
