 
السبت 2025-02-08 01:49 م
 

الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
السبت، 08-02-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في الاجتماع الستين للجنة العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، الذي عقد في مدينة الرباط في المملكة المغربية خلال الفترة "6-7" شباط الحالي.

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وسلمت المديرة العامة للمؤسسة، رئيسة الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، المهندسة عبير الزهير رئاسة اللجنة لدولة الإمارات العربية المتحدة.


وأشارت الزهير خلال الاجتماع إلى التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها المنظمة العربية في ظل النزاعات والتوترات الإقليمية والدولية التي تحمل اللجنة مسؤولية كبيرة في إيجاد فهم دقيق لهذه التحديات ووضع الحلول الشاملة لاحتواء الأزمات الراهنة والنهوض بالعالم العربي، حيث تلعب اللجنة دوراً محورياً في دعم الاقتصادات العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

 
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