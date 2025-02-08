الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

الوكيل الإخباري- شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في الاجتماع الستين للجنة العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، الذي عقد في مدينة الرباط في المملكة المغربية خلال الفترة "6-7" شباط الحالي.

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وسلمت المديرة العامة للمؤسسة، رئيسة الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، المهندسة عبير الزهير رئاسة اللجنة لدولة الإمارات العربية المتحدة.