الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

وسلمت المديرة العامة للمؤسسة، رئيسة الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، المهندسة عبير الزهير رئاسة اللجنة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الزهير خلال الاجتماع إلى التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها المنظمة العربية في ظل النزاعات والتوترات الإقليمية والدولية التي تحمل اللجنة مسؤولية كبيرة في إيجاد فهم دقيق لهذه التحديات ووضع الحلول الشاملة لاحتواء الأزمات الراهنة والنهوض بالعالم العربي، حيث تلعب اللجنة دوراً محورياً في دعم الاقتصادات العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
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