ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 17.5% خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 ما مساحته 6.44 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.48 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.5 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16276 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة مع 14948رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9 بالمئة.

وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 809 آلاف متر مربع لشهر تموز 2025 إلى 852 ألف متر مربع لشهر آب 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت 5.3 بالمئة.