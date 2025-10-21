ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 17.5% خلال 8 أشهر

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16276 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة مع 14948رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9 بالمئة.
وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 809 آلاف متر مربع لشهر تموز 2025 إلى 852 ألف متر مربع لشهر آب 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت 5.3 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 5.0 ملايين متر مربع، مقارنة مع 4.4 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 13.6 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.45 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.08 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 34.3 بالمئة.
