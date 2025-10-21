انطلاق فعاليات أيام كلية الشوبك الثقافية

وتتضمن الفعاليات المعرض العلمي والثقافي والتراثي، الذي يشتمل على التجارب العلمية لطلبة الكلية، واللوحات والمشغولات الفنية، بالإضافة إلى بازار لأهالي المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية لعرض المنتوجات اليدوية والمأكولات الشعبية، إلى جانب فعاليات توعوية وفنية، وورش تعريفية حول مؤسسة ولي العهد ومنصة "نحن" الهادفة إلى تعزيز روح العمل التطوعي والمبادرات الشبابية.
وتتواصل الفعاليات يومي الأربعاء والخميس لتشمل إطلاق الحملة العربية العاشرة للتوعية ببرنامج سرطان الثدي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار "أنتِ الأساس"، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى محاضرات تاريخية وأفلام وثائقية عن تاريخ الشوبك.
