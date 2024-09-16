الأردن يطلق مستشفى نسائيا متخصصا في خان يونس

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، إن القوات المسلحة بدأت التحضير لإطلاق مستشفى نسائي متخصص في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمام جسر الشيخ حسين، الاثنين، أن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات.