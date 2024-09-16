الأردن يطلق مستشفى نسائيا متخصصا في خان يونس

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمام جسر الشيخ حسين، الاثنين، أن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات.
وأشار الحياري إلى أن المستشفيات الميدانية الأردنية جنوبي غزة تعاملت مع أكثر من 175 ألف حالة منذ بدء الحرب، منذ بدء مهامه في 20 تشرين الثاني 2023.
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