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الأردن يطلق مستشفى نسائيا متخصصا في خان يونس

مصطفى الحياري
مصطفى الحياري
الإثنين، 16-09-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، إن القوات المسلحة بدأت التحضير لإطلاق مستشفى نسائي متخصص في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمام جسر الشيخ حسين، الاثنين، أن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات.


وأشار الحياري إلى أن المستشفيات الميدانية الأردنية جنوبي غزة تعاملت مع أكثر من 175 ألف حالة منذ بدء الحرب، منذ بدء مهامه في 20 تشرين الثاني 2023.

 
gnews

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