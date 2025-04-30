الأربعاء 2025-04-30 08:17 م
 

الأردن يعرب عن قلقه إزاء توتر الأوضاع بين الهند وباكستان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الأربعاء، 30-04-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن قلقها إزاء توتّر الأوضاع والتصعيد بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقتين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعوة المملكة كلا البلدين لخفض التصعيد بينهما، وتغليب لغة الحوار وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأشار السفير القضاة إلى دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
 
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