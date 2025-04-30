الأردن يعرب عن قلقه إزاء توتر الأوضاع بين الهند وباكستان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعوة المملكة كلا البلدين لخفض التصعيد بينهما، وتغليب لغة الحوار وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وأشار السفير القضاة إلى دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
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