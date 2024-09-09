الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر للمسافرين والشحن

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن اليوم الاثنين الموافق 9 أيلول، وحتى إشعار آخر.

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ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين إلى الاتصال على الرقم 053581030 للحصول على مزيد من الاستفسارات بهذا الشأن.