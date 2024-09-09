الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر للمسافرين والشحن

https://www.alwakeelnews.com/story/702384
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الوكيل الإخباري-
أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن اليوم الاثنين الموافق 9 أيلول، وحتى إشعار آخر.اضافة اعلان
ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين إلى الاتصال على الرقم 053581030 للحصول على مزيد من الاستفسارات بهذا الشأن.
وكانت أعلنت مديرية الأمن العام ليل الأحد الاثنين، عن إعادة فتح جسر الملك حسين اليوم الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة، وإغلاقه أمام حركة الشحن.