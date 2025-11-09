حليب الأطفال المسمم يثير القلق في 10 ولايات أميركية

وقال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأميركية، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.
وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث، وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.
ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ1 بالمئة من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ولم يستجب متحدث باسم شركة"باي هارت" حتى الآن لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم السبت.
