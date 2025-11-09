حليب الأطفال المسمم يثير القلق في 10 ولايات أميركية

الوكيل الإخباري- تحقق السلطات الصحية الأميركية في حالات تسمم لرضع سجلت في عدد من الولايات، ترتبط بحليب أطفال.





وقال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأميركية، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.



وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق.

اضافة اعلان

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان إن شركة "باي هارت" وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة، التي تنتجها الشركة.