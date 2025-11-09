الأحد 2025-11-09 11:03 ص
 

الملك يبدأ جولة عمل آسيوية من اليابان

يصل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، إلى طوكيو، المحطة الأولى في جولة العمل الآسيوية لجلالته، التي تشمل بالإضافة إلى اليابان، فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان. وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعا
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
يصل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، إلى طوكيو، المحطة الأولى في جولة العمل الآسيوية لجلالته، التي تشمل بالإضافة إلى اليابان، فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.


وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول، وتعزيز الشراكات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي طوكيو، يلتقي جلالته، بجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزراء ومسؤولين يابانيين.

ويجتمع جلالة الملك بممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، وشركات يابانية.

ومن المقرر أن يوقّع الأردن مع اليابان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
 
 
