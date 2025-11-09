09:15 ص

الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري الصادر عن ضباط عمليات إدارتي السير والدوريات الخارجية، بأنه جرى التعامل الفوري مع عدد من العوائق المرورية، أبرزها تعطل مركبة داخل نفق صويلح بالاتجاه القادم من صافوط، حيث دعت الإدارات السائقين إلى تجنّب دخول الأنفاق في حال استشعار أي عطل محتمل في المركبة. اضافة اعلان

